«Ротор» — «Урал»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Первой лиги начнётся в 14:00 мск
Сегодня, 9 марта, состоится матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра матча выступит Андрей Прокопов из Ярославля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Урал
Екатеринбург
После 22 матчей в Первой лиге «Урал» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Ротор» располагается на восьмой строчке, у команды 31 набранное очко.

В предыдущем туре «Ротор» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1), а «Урал» на выезде потерпел поражение от «Факела» со счётом 0:1.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
