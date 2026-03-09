В Ираке призвали отложить матч за выход на ЧМ-2026 из-за военного конфликта в Иране

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд призвал отложить стыковой матч чемпионата мира по футболу — 2026, который должен состояться в конце марта, из-за хаоса с поездками, вызванного конфликтом в соседнем Иране. 31 марта Ирак должен сыграть с победителем пары Боливия — Суринами за право выступить на ЧМ. Игра пройдёт в в Монтеррее, Мексика. Воздушное пространство Ирака было закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по Израилю, странам Персидского залива и другим близлежащим государствам.

«Нам нужна лучшая команда для самого важного матча в истории страны за последние 40 лет. Иракцы так страстно любят футбол, что это просто безумие. Тот факт, что они не проходили отбор на чемпионат мира уже 40 лет, наверное, и стал главной причиной, по которой я согласился на эту работу. Но сейчас, когда аэропорт закрыт, мы прилагаем все усилия, чтобы найти другой способ добраться до Мексики. На мой взгляд, если бы ФИФА отложила игру, у нас было бы время как следует подготовиться.

Пусть в этом месяце Боливия сыграет с Суринамом, а за неделю до чемпионата мира мы сыграем с победителем в США. Победитель этой игры останется, а проигравший отправится домой. Президент нашей федерации Аднан Дирджал работает не покладая рук, пытаясь спланировать и подготовить всё необходимое, чтобы мечта каждого жителя Ирака сбылась. Поэтому нам нужно, чтобы это решение было принято как можно скорее», — приводит слова Арнольда Reuters.