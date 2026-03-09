«Спартак» — «Акрон»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 32 очка за 19 туров. «Акрон» занимает 11-е место, набрав 21 очко за аналогичное количество матчей.

Матч между этими соперниками в первом круге чемпионата России завершился вничью со счётом 1:1.