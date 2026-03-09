«Оренбург» нас давил». Соболев прокомментировал поражение «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» со счётом 1:2.

«Как будто после моего гола игра вообще поменялась. Мы практически не атаковали, «Оренбург» нас давил. Они могли и в первом тайме забивать», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

После 20 матчей в чемпионате России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 18 очков и располагается на 13-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с махачкалинским «Динамо» 13 марта, а «Зенит» на день позже встретится с московским «Спартаком».