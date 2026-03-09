Полузащитник «Динамо» Фомин: надо быть реалистами — тройка в РПЛ от нас далеко

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о турнирном положении бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге. Московский клуб идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата страны.

— Глядя на такую игру, особенно не обидно, что в РПЛ «Динамо» ни за что не борется?

— Ситуация такая, какая она есть. Нам есть за что бороться. Для нас все игры важные, нам нужно побеждать. Надо быть реалистами, соглашусь, что тройка от нас далеко. Но мы не говорим о задачах в РПЛ, нам надо идти вперёд — посмотрим, что будет в итоге, — сказал Даниил Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.