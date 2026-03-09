Скидки
«Оренбург» высмеял Александра Соболева за празднование гола в матче 20-го тура РПЛ

«Оренбург» высмеял Александра Соболева за празднование гола в матче 20-го тура РПЛ
Пресс-служба «Оренбурга» высмеяла нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева за празднование гола в матче 20-го тура Мир РПЛ. Форвард сине-бело-голубых забил первый гол во встрече и, подбежав к трибунам с болельщиками «Оренбурга», изобразил взмахи палочкой в стиле дирижёра. Встреча в итоге завершилась победой оренбуржцев со счётом 2:1.

«Плохой дирижёр», — написала пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале, сделав отсылку к недавним словам Соболева, что он теперь будет плохим мальчиком. Позднее сообщение было исправлено на «Насладимся этим моментом ещё раз».

В нынешнем сезоне 29-летний Соболев провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола.

