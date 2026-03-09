Хави назвал «серого кардинала» «Барселоны» и рассказал подробности своего ухода из клуба

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, кто на самом деле принимает все важные решения в клубе, а также поделился подробностями своего ухода из команды.

«Алехандро Эчеваррия (бывший зять и советник кандидата в президенты «Барселоны» Жоана Лапорты. — Прим. «Чемпионата») практически управляет клубом. У меня были с ним близкие, дружеские отношения, но в итоге он меня полностью подвел. В январе я сказал им, что не останусь в команде ради блага клуба и себя самого. В те месяцы я встречался с Эчеваррией, так как знал, что именно он принимает все решения. Тот продолжал настаивать на моей дальнейшей работе в команде. Но потом было поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов, Алехандро позвонил мне и сказал, что руководство не уверено в моём будущем. Лапорта снова солгал мне. Он сказал, что не видит «Барсу» без меня, и всё, о чём я просил, это смена состава. Затем появился Эчеваррия и сказал, что мой тренерский штаб — это катастрофа, что физическая подготовка неэффективна. После этого я принял окончательное решение об уходе», — приводит слова Хави La Vanguardia.

Хави возглавлял каталонский клуб с 2021-го по 2024-й. За это время специалист выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Испании.