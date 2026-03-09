Игрок «Родины» Бакаев прокомментировал победу в матче с «Торпедо»

Футболист московской «Родины» Солтмурад Бакаев прокомментировал победу автозаводцев в матче с «Торпедо» (2:0).

«Повезло, что по календарю у нас было два матча в Москве после тёплых мест, откуда мы приехали. Без каких-либо тяжёлых перелётов, чтобы втянуться. Достаточно удобный календарь. С «Шинником» мы создали много моментов и в первом тайме должны были решать игру. Но сами себе напридумывали и чуть не довели до катастрофы. Главное, что выиграли.

В матче с «Торпедо» уверенно смотрелись. Мы реализовали свои моменты и дисциплинированно сыграли сзади. Это важно для команды, которая стремится в РПЛ», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.