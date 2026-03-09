Скидки
Игрок «Родины» Бакаев прокомментировал победу в матче с «Торпедо»
Комментарии

Футболист московской «Родины» Солтмурад Бакаев прокомментировал победу автозаводцев в матче с «Торпедо» (2:0).

Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Родина
Москва
0:1 Мещанинов – 16'     0:2 Максименко – 45'    

«Повезло, что по календарю у нас было два матча в Москве после тёплых мест, откуда мы приехали. Без каких-либо тяжёлых перелётов, чтобы втянуться. Достаточно удобный календарь. С «Шинником» мы создали много моментов и в первом тайме должны были решать игру. Но сами себе напридумывали и чуть не довели до катастрофы. Главное, что выиграли.

В матче с «Торпедо» уверенно смотрелись. Мы реализовали свои моменты и дисциплинированно сыграли сзади. Это важно для команды, которая стремится в РПЛ», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новости. Футбол
