Ушёл из жизни многолетний администратор «Локомотива» Анатолий Машков

Ушёл из жизни многолетний администратор «Локомотива» Анатолий Машков
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что 9 марта после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался многолетний администратор клуба Анатолий Машков.

«Легендарный администратор «Локомотива», который работал в клубе с 1977 года. Он прошёл с нашей командой все этапы становления — от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене. Наш Батя. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это большая потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи. Вечная память. Навсегда в наших сердцах», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

«Локомотив» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
