Видеообзор матча 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала

Накануне состоялся матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

На девятой минуте нападающий «Крыльев» Джеффри Чинеду открыл счёт в матче после подачи с углового. На 25-й минуте Джеффри оформил дубль. Оба раза нигерийскому новичку самарцев ассистировал полузащитник Ильзат Ахметов.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 20 набранных очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 14-й строчке в зоне переходных матчей. У команды 18 очков в 20 турах.