«Он 50 раз назвал меня предателем». Моуринью — о разговоре с тренером «Порту» после матча

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал разговор с тренером «Порту» Лучо Гонсалесом после матча между командами в 25-м туре чемпионата «Португалии» (2:2).

«Он 50 раз назвал меня предателем. Хотел, чтобы он объяснил мне, почему я предатель? Я тренировал «Порту», отдал ему всю душу, потом перёшел в «Челси», в «Интер», в мадридский «Реал», объездил весь мир и отдавал футболу 24 часа своей жизни каждый день. Это называется профессионализмом. Когда он перешёл в «Марсель», разве он предал «Порту»? Он мог бы оскорбить меня по-другому, найти более подходящий вариант, а такая постановка – это нападение на мой профессионализм», — приводит слова Моуринью A Bola.