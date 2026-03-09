«Он 50 раз назвал меня предателем». Моуринью — о разговоре с тренером «Порту» после матча
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал разговор с тренером «Порту» Лучо Гонсалесом после матча между командами в 25-м туре чемпионата «Португалии» (2:2).
Португалия — Примейра . 25-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
2 : 2
Порту
Порту
0:1 Фрохольдт – 10' 0:2 Петушевский – 40' 1:2 Шельдеруп – 69' 2:2 Баррейро – 88'
«Он 50 раз назвал меня предателем. Хотел, чтобы он объяснил мне, почему я предатель? Я тренировал «Порту», отдал ему всю душу, потом перёшел в «Челси», в «Интер», в мадридский «Реал», объездил весь мир и отдавал футболу 24 часа своей жизни каждый день. Это называется профессионализмом. Когда он перешёл в «Марсель», разве он предал «Порту»? Он мог бы оскорбить меня по-другому, найти более подходящий вариант, а такая постановка – это нападение на мой профессионализм», — приводит слова Моуринью A Bola.
