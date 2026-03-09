Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С такой атакой можно любого в РПЛ обыграть». Бубнов — о победе «Динамо» над ЦСКА

«С такой атакой можно любого в РПЛ обыграть». Бубнов — о победе «Динамо» над ЦСКА
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА. Прошедшая накануне встреча завершилась уверенной победой бело-голубых со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Во втором тайме ЦСКА, как и ожидалось, перестроился тактически. Забили один гол, то есть сократили разрыв, и после этого пошли ва-банк. Но сил у них всего хватило на 20 минут, потому что всё-таки, когда играешь с такой командой, как «Динамо», на всю игру сил не хватит. А те замены, которые они сделали, себя не оправдали, они не освежили игру. Ну, а «Динамо» играло, как и в первом тайме. Сейчас уже можно назвать это сбалансированным футболом, потому что у них были проблемы, во всяком случае, по осени были проблемы в обороне, но сейчас они стали надёжнее действовать — не только защитники, но и в целом вся команда. А атака у них была всегда сильная.

Поэтому здесь ничего удивительного нет, потому что они в каждой игре забивают. Более того, сейчас вот за эти три встречи, у них средний показатель — четыре гола за матч. С такими показателями, с такой атакой, в принципе, можно любого соперника в российском чемпионате обыгрывать. Посмотрим, что будет дальше. Плюс ещё к атаке добавили стандарты. То есть «Динамо» постоянно забивает со стандартных положений. И сейчас два забило, и «Спартаку» три забило. Вот те аргументы, которые «Динамо» предъявляет своим соперникам. И за счёт этого выигрывает. Посмотрим, как дальше будет в чемпионате. Думаю, в чемпионате они будут где-то между седьмым и пятым местами, может быть, на четвёртое заберутся», — сказал Бубнов в аудио, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Материалы по теме
«Оренбург» высмеял Александра Соболева за празднование гола в матче 20-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android