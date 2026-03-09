«С такой атакой можно любого в РПЛ обыграть». Бубнов — о победе «Динамо» над ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА. Прошедшая накануне встреча завершилась уверенной победой бело-голубых со счётом 4:1.

«Во втором тайме ЦСКА, как и ожидалось, перестроился тактически. Забили один гол, то есть сократили разрыв, и после этого пошли ва-банк. Но сил у них всего хватило на 20 минут, потому что всё-таки, когда играешь с такой командой, как «Динамо», на всю игру сил не хватит. А те замены, которые они сделали, себя не оправдали, они не освежили игру. Ну, а «Динамо» играло, как и в первом тайме. Сейчас уже можно назвать это сбалансированным футболом, потому что у них были проблемы, во всяком случае, по осени были проблемы в обороне, но сейчас они стали надёжнее действовать — не только защитники, но и в целом вся команда. А атака у них была всегда сильная.

Поэтому здесь ничего удивительного нет, потому что они в каждой игре забивают. Более того, сейчас вот за эти три встречи, у них средний показатель — четыре гола за матч. С такими показателями, с такой атакой, в принципе, можно любого соперника в российском чемпионате обыгрывать. Посмотрим, что будет дальше. Плюс ещё к атаке добавили стандарты. То есть «Динамо» постоянно забивает со стандартных положений. И сейчас два забило, и «Спартаку» три забило. Вот те аргументы, которые «Динамо» предъявляет своим соперникам. И за счёт этого выигрывает. Посмотрим, как дальше будет в чемпионате. Думаю, в чемпионате они будут где-то между седьмым и пятым местами, может быть, на четвёртое заберутся», — сказал Бубнов в аудио, которое было опубликовано в его телеграм-канале.