Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта ответил на критику руководства «Барселоны» со стороны Хави

Лапорта ответил на критику руководства «Барселоны» со стороны Хави
Комментарии

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на критику руководства каталонского клуба со стороны бывшего главного тренера сине-гранатовых Хави.

«С теми же игроками, что были у Хави и управление над которыми он потерял, Флик побеждает», — приводит слова Лапорты El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Хави раскритиковал руководство «Барселоны» за нежелание усилить состав команды в период работы испанского специалиста в клубе.

Хави возглавлял каталонский клуб с 2021 по 2024 год. За это время специалист выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Испании. В качестве игрока испанец выступал за сине-гранатовых с 1997-го по 2015-й.

Материалы по теме
Хави назвал «серого кардинала» «Барселоны» и рассказал подробности своего ухода из клуба
«Как это возможно?» Экс-тренер «Барселоны» Хави раскритиковал руководство клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android