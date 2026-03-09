Лапорта ответил на критику руководства «Барселоны» со стороны Хави

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на критику руководства каталонского клуба со стороны бывшего главного тренера сине-гранатовых Хави.

«С теми же игроками, что были у Хави и управление над которыми он потерял, Флик побеждает», — приводит слова Лапорты El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Хави раскритиковал руководство «Барселоны» за нежелание усилить состав команды в период работы испанского специалиста в клубе.

Хави возглавлял каталонский клуб с 2021 по 2024 год. За это время специалист выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Испании. В качестве игрока испанец выступал за сине-гранатовых с 1997-го по 2015-й.