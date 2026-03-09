Гершкович: просто получаю удовольствие от игры «Динамо» — желаю взять Кубок России

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался о прогрессе бело-голубых в весенней части сезона.

«Объясняя успешные результаты «Динамо» на старте, надо сказать, что команда продуктивно прошла предсезонные сборы. «Динамо» играет на приличных скоростях, в хорошем состоянии. Я просто получаю удовольствие от игры «Динамо». Желаю, чтобы такая форма сохранилась как можно дольше. Самое главное в этой ситуации — возможность взять Кубок России. От души желаю добиться этого успеха.

Радует и количество голов — очень активно играют в атаке. Скорость, техника и взаимодействия — вот и результат. Надо сказать, что оборона «Спартака» и ЦСКА оставляет желать лучшего, но это не умаляет достоинства динамовцев. Мне по душе такое состояние дел «Динамо», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.