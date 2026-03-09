«Надо относиться к людям по-людски». Степашин — об успехах Ролана Гусева в «Динамо»

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин объяснил успехи Ролана Гусева на посту главного тренера бело-голубых. После возобновления сезона «Динамо» одержало две победы в рамках Мир РПЛ, обыграв «Крылья Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1). Также «Динамо» разгромило «Спартак» (5:2) в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Сергей Вадимович, поздравляем с победой. 4:1 — опять разгром! После возобновления сезона «Динамо» забило в трёх матчах уже 12 мячей – что случилось?

— Команда играет в свой футбол. Есть тренер отечественный, который любит и понимает «Динамо». В общем-то, и всё.

— Все отметили, что бело-голубые играли очень раскрепощённо. Может, потому что снег пошёл?

— Да нет, просто команда играет в футбол. Надо относиться к людям по-людски. И надо понимать, что «Динамо» для тебя — это не проходной пропуск. Надо любить команду, любить футбол, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».