Хави: Лапорта ходит и говорит, что я выступал за уход 10 игроков, это ложь

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави высказался о кандидате в президенты каталонского клуба Жоане Лапорте.

«Он развернул против меня медиакампанию и даже дошёл до того, что разговаривал с такими игроками, как Серхи Роберто, Араухо, Педри и Рафинья, говоря им, что я хочу их продать. Неправда, что существовал список игроков, которых я хотел отпустить. Мы обсуждали только одну продажу, но не буду называть его имени из уважения. Лапорта ходит и говорит, что я выступал за уход 10 игроков, это ложь. Нельзя полагаться на нечестных людей», — приводит слова Хави La Vanguardia.

Хави возглавлял каталонский клуб с 2021 по 2024 год. За это время специалист выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Испании.