Созин: «Динамо» просто летит, это весело и красиво. Но так играть долго не будет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре и результатах московского «Динамо». После возобновления сезона «Динамо» одержало две победы в рамках Мир РПЛ, обыграв «Крылья Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1).

«На восьмое марта 2026-го «Динамо» во всём лучше ЦСКА. Движение прекрасное, команда просто летит, а ей ещё и прёт. Это весело и красиво, болельщикам это дарит удовольствие.

Я только за, если это будет продолжаться и дальше. Но «Динамо» не будет так играть долго, регрессия к среднему просто очевидна. Но пока идёт — никаких вопросов. Отличный футбол с отличными исполнителями, за болельщиков их можно только порадоваться», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».