Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: потенциал у этого ЦСКА огромный, но борьбы за чемпионство не будет

Созин: потенциал у этого ЦСКА огромный, но борьбы за чемпионство не будет
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА (4:1). По словам Созина, занимающий четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России ЦСКА вряд ли будет бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«ЦСКА во всём проиграл «Динамо». Просто был хуже, так бывает. Это не трагедия, просто команде и болельщикам это нужно принять. И вот это уже сложнее. Потому что зимой у команды рисовалась очень красивая история – про трансферы, слова о чемпионстве… Реальность оказалась жёстче.

В причинах такой игры ЦСКА будет разбираться Челестини. Мне со стороны кажется, что у ЦСКА в этом сезоне команда была слишком легковесной. Тренерский штаб это понимал, поэтому к Глебову, Кисляку и Облякову добавили Гонду и Баринова. Это всё ещё отличные трансферы. Но пока этот новый ЦСКА не сбалансирован. И сыгранности, конечно, тоже не хватает.

Потенциал у этого ЦСКА огромный, но в реальности борьбы за чемпионство в этом сезоне не будет. В будущем – да. А пока что им бы побороться за тройку, тут тоже есть сомнения», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
«С такой атакой можно любого в РПЛ обыграть». Бубнов — о победе «Динамо» над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android