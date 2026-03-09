Созин: потенциал у этого ЦСКА огромный, но борьбы за чемпионство не будет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА (4:1). По словам Созина, занимающий четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России ЦСКА вряд ли будет бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

«ЦСКА во всём проиграл «Динамо». Просто был хуже, так бывает. Это не трагедия, просто команде и болельщикам это нужно принять. И вот это уже сложнее. Потому что зимой у команды рисовалась очень красивая история – про трансферы, слова о чемпионстве… Реальность оказалась жёстче.

В причинах такой игры ЦСКА будет разбираться Челестини. Мне со стороны кажется, что у ЦСКА в этом сезоне команда была слишком легковесной. Тренерский штаб это понимал, поэтому к Глебову, Кисляку и Облякову добавили Гонду и Баринова. Это всё ещё отличные трансферы. Но пока этот новый ЦСКА не сбалансирован. И сыгранности, конечно, тоже не хватает.

Потенциал у этого ЦСКА огромный, но в реальности борьбы за чемпионство в этом сезоне не будет. В будущем – да. А пока что им бы побороться за тройку, тут тоже есть сомнения», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».