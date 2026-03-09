Скидки
Гершкович высказался о шансах ЦСКА на чемпионство после двух поражений подряд в РПЛ

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался об игре лидеров в рамках 20-го тура Мир РПЛ.

«Этот тур проходит с поражениями всех лидеров — «Краснодара», «Зенита», сегодня у «Локомотива» непростой «Ахмат», который обыграл ЦСКА. Это придаёт интригу, поэтому нельзя говорить, что для ЦСКА потеряны шансы на чемпионство. Пока они не очень убедительно смотрятся. У них был позитивный фон — временами неплохо смотрелись, выиграли предсезонный турнир, но практика показывает, что где-то недоработали», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Лидером РПЛ является «Краснодар», на втором месте идёт «Краснодар». Замыкает тройку лидеров «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртую строчку.

