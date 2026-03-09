Скидки
Левандовски назвал своего фаворита на предстоящих президентских выборах «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски назвал своего фаворита на предстоящих выборах президента каталонского клуба.

«За годы, проведённые в «Барселоне», я увидел, сколько самоотдачи и труда вкладывается в работу за кулисами для развития клуба. Здесь царит сильное чувство амбиций и веры в будущее, это создаёт огромную мотивацию для всех в команде.

Для такого клуба, как «Барселона», стабильность и вера в долгосрочной перспективе очень важны. Я верю в преемственность и в людей, которые действительно понимают ценности и идентичность этого клуба. Желаю нашему президенту, Жоану Лапорте, всего наилучшего на предстоящих президентских выборах, уверен, что он продолжит работать, чтобы привести «Барселону» к ещё большим успехам», — приводит слова Левандовского The Athletic.

Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 15 марта, а с 1 июля победитель займёт свою должность официально.

