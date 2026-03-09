«Тише едешь, дальше будешь». Александр Соболев — о 100 голах за карьеру

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев отреагировал на попадание в известный «Клуб 100», куда входят лучшие российские бомбардиры, забившие 100 и более голов в матчах на высшем уровне. Свой 100-й гол Соболев забил в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Тише едешь, дальше будешь. Клуб 100», — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Александр выступает за «Зенит» с 2024 года. Ранее нападающий играл за московский «Спартак», красноярский «Енисей», «Крылья Советов» и «Томь». Действующий контракт Александра Соболева с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.