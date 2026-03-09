«Надо искать причины в себе». Гершкович — о поражении «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Победу в прошедшей встрече со счётом 2:1 одержали оренбуржцы.

«Говоря про поражение «Зенита» в матче с «Оренбургом», никогда не надо винить погодные условия, состояние поля — оно одинаково для всех. Да, немного непривычно, но «Зенит» учитывает это при подготовке. Надо искать причины не в этом, а в себе.

«Зенит» обыграл дважды «Балтику», хотя они тоже в очень хорошем состоянии. Но уровень футболистов разный, а по готовности и дисциплине «Балтика» оставила хорошие впечатления», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.