«Надо искать причины в себе». Гершкович — о поражении «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Победу в прошедшей встрече со счётом 2:1 одержали оренбуржцы.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12' 1:1 Ценов – 62' 2:1 Болотов – 85'
«Говоря про поражение «Зенита» в матче с «Оренбургом», никогда не надо винить погодные условия, состояние поля — оно одинаково для всех. Да, немного непривычно, но «Зенит» учитывает это при подготовке. Надо искать причины не в этом, а в себе.
«Зенит» обыграл дважды «Балтику», хотя они тоже в очень хорошем состоянии. Но уровень футболистов разный, а по готовности и дисциплине «Балтика» оставила хорошие впечатления», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
