«ПСЖ» представил пятый комплект формы на сезон-2025/2026

«Пари Сен-Жермен» представил пятый комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Уникальный принт, покрывающий всю футболку, передаёт электризующую энергию ночного Парижа, используя изысканную палитру хрома и чёрного цвета, отражающую свет», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ФК «ПСЖ»

Фото: ФК «ПСЖ»

Сообщается, что дизайн был разработан с помощью камеры в 360 градусов, воспроизводящей отражение парижских огней ночью.

Ожидается, что подопечные Луиса Энрике выйдут на поле в новой форме в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором парижанам предстоит встретиться с «Челси». Игра пройдёт в среду, 11 марта, на стадионе «Парк де Пренс».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
