Андрей Кобелев: «Динамо» играет весело и легко, прямо сейчас это лучшая команда страны

Российский экс-футболист Андрей Кобелев отреагировал на успешную игру московского «Динамо» после зимнего перерыва в Мир РПЛ.

«После возобновления сезона «Динамо» показывает самую лучшую игру и заслуженно одержало три разгромные победы подряд. Играют весело, легко и с удовольствием, находятся в хорошем состоянии. Прямо сейчас «Динамо» — лучшая команда в лиге. Не знаю, что нового привнёс Гусев — лучше на этот вопрос ответит он или кто-то из тренерского штаба. Мы можем лишь со стороны констатировать, что футболисты «Динамо» сейчас объединены одной целью, радуются каждому мячу, чего раньше не было, действительно получают удовольствие.

В чемпионате для «Динамо» будет почти невозможно дотянуться до тройки. Но та же игра со «Спартаком» в Кубке показала, что сейчас это лучшая команда страны», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.