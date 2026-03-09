Ленини — о поражении в матче с «Рубином»: у нас в Краснодаре не бывает такого холода

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини ответил на вопрос о погодных условиях во время матча с «Рубином». Игра 20-го тура Мир РПЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу казанцев.

— Да, погодные условия были на руку «Рубину». Это их регион и их климат, они больше привыкли к такому. У нас в Краснодаре не бывает такого холода. Мы не снимаем с себя ответственность. У нас не получилось достигнуть своей цели. Нам нужно улучшать игру и бороться за три очка в следующих матчах, — сказал Кевин Ленини в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на одно очко.