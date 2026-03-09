Скидки
Александр Соболев прокомментировал попадание в «Клуб 100»

Александр Соболев прокомментировал попадание в «Клуб 100»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал своё попадание в «Клуб 100» — группу российских форвардов, которые забили 100 и более голов за карьеру.

— Вернёмся к вашему голу. Он стал для вас 100-м в официальных матчах. Знали об этом?
— В разных источниках пишут по-разному. С Юрой Горшковым об этом разговаривали. Насколько я понял, до сотни перед матчем с «Оренбургом» не хватало одного гола.

— Приятно попасть в компанию игроков, забивших 100 мячей?
— Когда чего-то добиваешься, есть какое-то достижение, конечно, приятно в любом случае.

— Когда только начинали карьеру, прикидывали, что можете стать членом этого символического клуба?
— Нет, конечно. Даже представить себе такого не мог. Это казалось чем-то недосягаемым и тем, чего не может быть. Слава богу, что есть, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

