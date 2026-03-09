Гершкович — о Соболеве: не приветствую показушные вещи, играй в футбол — тебя оценят

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. В матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» Соболев забил свой 100-й гол в профессиональной карьере на высшем уровне.

«О результативности Соболева выводы делать рано. Он забил пару мячей, но временами выпадал из игры команды. Надо, чтобы азарт и умение забивать проявлялось не только эпизодически, а как можно чаще. Саша хороший нападающий, умеющий забить. Желаю ему поменьше обращать внимания на высказывания, реакцию болельщиков. Надо играть в футбол — и тебя оценят. А эти показушные вещи я не приветствую», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.