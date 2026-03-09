Лапорта подтвердил намерение установить памятник Месси и раскритиковал Хави

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил намерение установить памятник форварду Лионелю Месси и раскритиковал бывшего тренера сине-гранатовых Хави.

«Дело в том, что мы хотим установить памятник Месси и провести в его честь прощальный матч, когда стадион будет достроен.

Хави в интервью объясняет причины, по которым я его уволил. Он стал самодовольным и не смог совмещать профессиональную и личную жизнь. Он сказал, что «Барса» не сможет конкурировать с «Реалом», попросил сменить игроков, а я сказал Хави, что он не будет так продолжать работать», — сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави раскритиковал руководство «Барселоны» за нежелание усилить состав команды в период работы испанского специалиста в клубе, а также рассказал подробности своего увольнения.