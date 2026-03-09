Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта подтвердил намерение установить памятник Месси и раскритиковал Хави

Лапорта подтвердил намерение установить памятник Месси и раскритиковал Хави
Комментарии

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил намерение установить памятник форварду Лионелю Месси и раскритиковал бывшего тренера сине-гранатовых Хави.

«Дело в том, что мы хотим установить памятник Месси и провести в его честь прощальный матч, когда стадион будет достроен.

Хави в интервью объясняет причины, по которым я его уволил. Он стал самодовольным и не смог совмещать профессиональную и личную жизнь. Он сказал, что «Барса» не сможет конкурировать с «Реалом», попросил сменить игроков, а я сказал Хави, что он не будет так продолжать работать», — сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави раскритиковал руководство «Барселоны» за нежелание усилить состав команды в период работы испанского специалиста в клубе, а также рассказал подробности своего увольнения.

Материалы по теме
«Как это возможно?» Экс-тренер «Барселоны» Хави раскритиковал руководство клуба
Хави назвал «серого кардинала» «Барселоны» и рассказал подробности своего ухода из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android