Историк назвал правильный год для празднования 100-летия «Зенита»

Футбольный историк Юрий Лукосяк заявил, что правильным годом для празднования 100-летия санкт-петербургского «Зенита» является 2031-й. Днём рождения клуба уже долгое время считается 25 мая 1925-го.

«Моя позиция сформировалась давно. Ведь даже если разобраться в исторической литературе, то мы никогда не говорили об этой дате. У нас многие 10-летия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали «год рождения — 1931-й». Эта дата исторически оправдана. Во-первых, ленинградский городской футбол перешёл с территориального деления на производственное, когда за команду предприятия могли играть только его сотрудники, а не друзья друзей, что нарушало спортивный принцип. Во-вторых, мы, к сожалению, очень плохо знаем историю не только футбола, но и спорта вообще в нашей стране. В начале 1920-х, когда закончилась Гражданская война и был ликвидирован всевобуч, появились политизированные спортивные движения. Такая группа людей на Ленинградском металлическом заводе в возрасте 14-16 лет почему-то была признана основой той команды, которая впоследствии называлась «Сталинец» и «Зенит».

Правильно перенести столетие на 2031-й год! В 2007 году по просьбе «Зенита» я выпустил книгу, которая называется «Летопись футбольного клуба «Зенит». Там на одной из страниц есть скан публикации за май 1925 года в журнале «Спартак», в которой говорится о планах по созданию четырёх футбольных команд. Но никто не обратил внимания на то, что я рядом опубликовал скан статьи, датированной несколькими месяцами позже. Там чётко написано, что всё из того, что планировалось в этом году, не было выполнено», — приводит слова Лукосяка «РИА Новости Спорт»