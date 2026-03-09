Булыкин: у Карседо ситуация не очень в «Спартаке», нужно как можно быстрее исправляться

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере «Спартака» Хуане Карседо. Испанец возглавил красно-белых этой зимой. После возобновления сезона «Спартак» обыграл «Сочи» (3:2) в рамках Мир РПЛ и уступил «Динамо» (2:5) в матче Фонбет Кубка России.

«У Карседо ситуация не очень в «Спартаке». Нужно как можно быстрее исправляться, да и ребята хотят этого. Но получится ли у них? Это вопрос. Обычно с такими командами, как «Акрон», топ-клубы должны хорошо играть и забивать сколько захотят. Но мы видели игру «Спартака», знаем, что она даётся пока тяжело.

Здесь уже такого не скажешь. Интересно посмотреть, как «Спартак» оправится после плохих игр, потому что подвисли не только тренерский штаб, но и некоторые футболисты. Посмотрим, как у «Спартака» получится реабилитироваться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.