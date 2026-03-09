Мохамед Салах может установить два рекорда в матче 1/8 финала ЛЧ с «Галатасараем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может установить сразу два рекорда в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Галатасараем».

33-летний футболист может обогнать экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера и стать рекордсменом команды по количеству матчей в Лиге чемпионов (у обоих на данный момент по 80 игр).

Салаху также не хватает одного гола, чтобы стать первым африканским игроком, достигшим отметки в 50 голов в этом турнире (на данный момент у него 49 голов).

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал восемь результативных передач.