Мохамед Салах может установить два рекорда в матче 1/8 финала ЛЧ с «Галатасараем»

Мохамед Салах может установить два рекорда в матче 1/8 финала ЛЧ с «Галатасараем»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может установить сразу два рекорда в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Галатасараем».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
33-летний футболист может обогнать экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера и стать рекордсменом команды по количеству матчей в Лиге чемпионов (у обоих на данный момент по 80 игр).

Салаху также не хватает одного гола, чтобы стать первым африканским игроком, достигшим отметки в 50 голов в этом турнире (на данный момент у него 49 голов).

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал восемь результативных передач.

