Мбаппе не доверяет врачам «Реала» и не вернётся на поле, пока не вылечит колено — источник

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе утратил доверие к врачам клуба и не собирается возвращаться не поле до тех пор, пока полностью не залечит повреждённое колено. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на данные Cadena SER.

По данным источника, растяжение связок колена беспокоит форварда с декабря, ранее он летал в Париж, чтобы проконсультироваться на этот счёт с местным специалистом.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 38 голов и отдал шесть ассистов в 33 матчах «Реала» во всех турнирах. За «Реал» француз выступает с 2024 года. Ранее 27-летний нападающий играл за «ПСЖ» и «Монако».