«Ни фига себе!» Защитник «Зенита» Караваев рассказал, что его разочаровало в США

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что его разочаровало в США во время совместной поездки в эту страну со своим одноклубником Дмитрием Чистяковым.

«Культурная составляющая на самом деле очень разочаровала, потому что у нас были билеты на «Великий Гэтсби» на Бродвее. Говорят, вообще очень круто. Мы пришли туда, я сначала не обратил внимания на окружающих. Потом уже поворачиваю голову направо-налево, смотрю, кто-то с пивом сидит, кто-то с какими-то коктейлями, с напитками, попкорном. Я такой думаю: «Может, не туда пришли?» И нет гардероба. Ты вот просто куртки под себя складываешь и сидишь. Я такой: «Ни фига себе!» И самое главное, сидят, я не знаю, кто в джинсах, кто в чём вообще сидит. То есть у них нет театральной культуры. Идёт представление, а тут попкорн, пьют, едят. Ну, такое», — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».