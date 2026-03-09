Форвард «Родины» Солтмурад Бакаев: у клуба всегда есть задача выйти в РПЛ

Нападающий «Родины» Солтмурад Бакаев высказался об амбициях московского клуба по выходу в Мир Российскую Премьер-Лигу. Сейчас «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari (Первой лиги). На счету команды 42 очка по итогам 23 сыгранных матчей. Лидирует в первенстве воронежский «Факел».

«Громких слов говорить не буду. Будем от матча к матчу стремиться достичь для «Родины» лучшего результата. У «Родины» всегда есть задача выйти в РПЛ. Ни одного сезона не было, чтобы такой задачи не было», — сказал Солтмурад Бакаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.