Денис Глушаков назвал три компонента чемпионской ДНК «Спартака»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков назвал три компонента чемпионской ДНК московского «Спартака». Он иронично высказался на данную тему.

«Чемпионская ДНК «Спартака» — это баня, борщ и Тарасовка», — сказал Денис Глушаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сейчас московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 19 сыгранных матчей. Напомним, в последний раз красно-белые выигрывали чемпионский титул в 2017 года. Тогда в составе команды как раз и выступал Денис Глушаков.

