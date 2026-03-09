Скидки
В Бразилии произошла массовая драка с 23 удалениями, в ней участвовали экс-игроки «Зенита»

Комментарии

Финальный матч чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии завершился громким скандалом. Между собой встретились «Крузейро» и «Атлетико Минейро». На последних секундах второго тайма вспыхнула потасовка, которая перешла в массовую драку уже после финального свистка.

По итогами драки 23 футболиста получили красные карточки. При этом с обеих сторон в потасовке участвовали экс-игроки «Зенита» — нападающие Матео Кассьерра и Халк, а также полузащитник Жерсон. Все они также были удалены за участие в драке.

Отметим, матч завершился победой «Крузейро» со счётом 1:0. Несмотря на драку, вручение трофея после игры состоялось в штатном режиме.

Комментарии
