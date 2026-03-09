Матч «Локомотива» с «Ахматом» начнётся с минуты молчания в память об Анатолии Машкове
Поделиться
Пресс-служба «Локомотива» рассказала об изменениях в программе перед матчем 20-го тура Мир РПЛ с грозненским «Ахматом». Игра пройдёт сегодня, 9 марта, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В связи с уходом из жизни Анатолия Егоровича Машкова сегодня на «РЖД Арене» отменены выступления артистов, а также развлекательные активности в чаше стадиона. Благодарим за понимание. «Локомотив» всегда был, есть и будет большой семьёй — и в горе, и в радости.
Матч начнётся с минуты молчания в память о легендарном для клуба человеке», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2026
-
14:53
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:12
-
13:58
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:37
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
11:56
-
11:53
-
11:45
-
11:39
-
11:24
-
11:17
-
11:00
-
10:56
-
10:48
-
10:35
-
10:30
-
10:23