Матч «Локомотива» с «Ахматом» начнётся с минуты молчания в память об Анатолии Машкове

Пресс-служба «Локомотива» рассказала об изменениях в программе перед матчем 20-го тура Мир РПЛ с грозненским «Ахматом». Игра пройдёт сегодня, 9 марта, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

«В связи с уходом из жизни Анатолия Егоровича Машкова сегодня на «РЖД Арене» отменены выступления артистов, а также развлекательные активности в чаше стадиона. Благодарим за понимание. «Локомотив» всегда был, есть и будет большой семьёй — и в горе, и в радости.

Матч начнётся с минуты молчания в память о легендарном для клуба человеке», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».