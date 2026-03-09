Роман Шишкин: «Спартак» любит устраивать сюрпризы на выходе из зимней спячки

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил игру и результаты красно-белых после возобновления сезона. В матче Мир РПЛ с «Сочи» «Спартак» одержал победу 3:2, а в игре Фонбет Кубка России с «Динамо» уступил 2:5.

«Нельзя бросать играть, несмотря на то что матч с «Динамо» не складывался для «Спартака». «Динамо» навязывало свою игру, но начинать играть пятками в своей штрафной — это нецелесообразно. Такая команда, как «Спартак», не должна сыпаться и пропускать пять мячей. «Спартак» должен реабилитироваться в матче с «Акроном», но это тоже непросто. Очень много нюансов. На бумаге «Спартак» должен уверенно обыгрывать «Акрон» и возвращаться к своему уровню. Однако здесь большие вопросы. Игру с «Сочи» красно-белые тоже контролировали, имели моменты в первом тайме, но потом сочинцы переломили ход матча. «Спартак» любит устраивать сюрпризы на выходе из зимней спячки. Будем надеяться, что воспрянут духом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.