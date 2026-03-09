Роман Шишкин: с Гусевым у «Динамо» появилась раскрепощённость, всё получается

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался о прогрессе «Динамо» под руководством Ролана Гусева.

«Удивительно, что «Динамо» в каждом матче забивает не меньше четырёх мячей. Наверное, это связано с новым тренером, новыми требованиями, эмоциями. В какой-то степени появилась раскрепощённость. Гусев и так был в тренерском штабе, а сейчас приставка исполняющий обязанности убрана. В атакующей линии Нгамалё вновь начал появляться в составе, Бителло в прекрасной форме. Бросается в глаза очень сбалансированная игра команды. Стало меньше ошибок в обороне, очень сбалансированно играет третья линия. Всё получается. Я бы посмотрел на дистанции, но видно, что команде везёт.

Удаление Лусиано точно сказалось на игре, потому что оно было в первом тайме. Наверное, нападающего ЦСКА и не хватало. Несмотря на удаление, моментов у ЦСКА хватало. Они не отсиживались в обороне — хотел бы это отметить. ЦСКА сделал всё возможное. В концовке просто не хватило силёнок. Понятно, что по результату неудачно начали весну, но команда гнёт свою линию и пытается играть в атакующий футбол. Хотелось бы посмотреть, как ЦСКА будет выглядеть в своём хорошем определённом составе. Нужно немножко подождать», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.