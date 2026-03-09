«Локомотив» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 9 марта, пройдёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Воробьёв, Комличенко.

Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Пряхин, Келиано, Касинтура, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, в активе грозненцев 25 набранных очков. В матче первого круга РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 1:1.