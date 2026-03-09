Исак — самый подешевевший футболист АПЛ по версии Transfermarkt. Портал представил топ-10

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Ливерпуля» Александер Исак стал самым подешевевшим игроком чемпионата, потеряв в стоимости € 20 млн.

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Александер Исак («Ливерпуль») — € 100 млн (- € 20 млн);

Букайо Сака («Арсенал») — € 120 млн (- € 10 млн);

Коул Палмер («Челси») — € 110 млн (- € 10 млн);

Мартин Эдегор («Арсенал») — € 65 млн (- € 10 млн);

Родри («Манчестер Сити») — € 65 млн (- € 10 млн);

Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») — € 50 млн (- € 10 млн);

Хави Симонс («Тоттенхэм») — € 50 млн (- € 10 млн);

Энтони Эланга («Ньюкасл Юнайтед») — € 40 млн (- € 10 млн);

Деян Кулушевски («Тоттенхэм») — € 35 млн (- € 10 млн);

Харви Эллиотт («Астон Вилла») — € 22 млн (- € 8 млн).