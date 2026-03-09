Шишкин: погода сыграла «Рубину» в плюс, у них получалось противодействовать «Краснодару»
Бывший российский футболист Роман Шишкин высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между казанским «Рубином» и «Краснодаром» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24' 2:0 Нижегородов – 73' 2:1 Кордоба – 90+3'
«Я бы отметил «Рубин», который компактно сыграл с «Краснодаром» и воспользовался ошибкой защитника. Погодные условия сказались. Мы все знаем, что «Краснодар» любит атакующий футбол. Они пытались в него играть, несмотря на поле и мороз. «Рубину» эта погода сыграла в плюс. Они всячески пытались противодействовать игре «Краснодара», и это получалось. На таком поле «быкам» тяжело показывать свой футбол», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
