Шишкин: погода сыграла «Рубину» в плюс, у них получалось противодействовать «Краснодару»

Бывший российский футболист Роман Шишкин высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между казанским «Рубином» и «Краснодаром» (2:1).

«Я бы отметил «Рубин», который компактно сыграл с «Краснодаром» и воспользовался ошибкой защитника. Погодные условия сказались. Мы все знаем, что «Краснодар» любит атакующий футбол. Они пытались в него играть, несмотря на поле и мороз. «Рубину» эта погода сыграла в плюс. Они всячески пытались противодействовать игре «Краснодара», и это получалось. На таком поле «быкам» тяжело показывать свой футбол», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.