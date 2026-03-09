Скидки
Денис Глушаков: если «Спартак» потеряет очки ещё и с «Акроном», я не знаю, что говорить

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Акроном». Игра пройдёт сегодня, 9 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
«Если «Спартак» потеряет очки ещё и с «Акроном», то я не знаю, что говорить. Просто обидно за болельщиков. Я общаюсь со многими настоящими болельщиками «Спартака», которые живут в регионах. Они в теме, душой переживают за команду, а «Спартак» не показывает результат. Большего всего есть разочарование, что команда не радует болельщиков и проигрывает. Проиграть по-разному можно, но после такого поражения, надеюсь, с «Акроном» будут играть на победу», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

