Александр Канищев: «Зенит» сыграл «в пол Фёдора», а «Оренбург» вышел крайне мотивированным
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал поражение петербургской команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12' 1:1 Ценов – 62' 2:1 Болотов – 85'
«Конечно, результат матча с «Оренбургом» удивительный. Это результат, который не вписывался ни в чьи планы — даже самого «Оренбурга». Крайне удивительно, но закономерно. На поле могут выходить 11 профессоров, но если у них нет страсти и желания биться за каждый квадратный метр поля, то будет вот так. «Оренбург» вышел крайне мотивированным, отдал все силы и добился результата. «Зенит», как говорится, сыграл «в пол Фёдора», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
