Александр Канищев: «Зенит» сыграл «в пол Фёдора», а «Оренбург» вышел крайне мотивированным

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал поражение петербургской команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Конечно, результат матча с «Оренбургом» удивительный. Это результат, который не вписывался ни в чьи планы — даже самого «Оренбурга». Крайне удивительно, но закономерно. На поле могут выходить 11 профессоров, но если у них нет страсти и желания биться за каждый квадратный метр поля, то будет вот так. «Оренбург» вышел крайне мотивированным, отдал все силы и добился результата. «Зенит», как говорится, сыграл «в пол Фёдора», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.