Шерки, Собослаи, Семеньо — в топ-10 самых подорожавших игроков АПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Вулверхэмптона» Матеус Мане стал самым подорожавшим игроком чемпионата, прибавив в стоимости € 19,75 млн. В топ-10 также вошли Райан Шерки, Доминик Собослаи и Антуан Семеньо, представляющие «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» соответственно.
Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:
Матеус Мане («Вулверхэмптон») — € 20 млн (+ € 19,75 млн);
Эли Крупи («Борнмут») — € 40 млн (+ € 18 млн);
Доминик Собослаи («Ливерпуль») — € 100 млн (+ € 15 млн);
Райан Шерки («Манчестер Сити») — € 65 млн (+ € 15 млн);
Игор Тьяго («Брентфорд») — € 50 млн (+ € 15 млн);
Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут») — € 40 млн (+ € 15 млн);
Пабло («Вест Хэм») — € 18 млн + € 13 млн);
Харрисон Армстронг («Эвертон») — € 12 млн (+ € 10,8 млн);
Морган Роджерс («Астон Вилла») — € 80 млн (+ € 10 млн);
Антуан Семеньо («Манчестер Сити») — € 75 млн (+ € 10 млн).