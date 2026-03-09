Скидки
«При таких морозах играть нельзя». Александр Бубнов — о матче «Рубина» с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что игру 20-го тура Мир РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» стоило перенести из-за непогоды. Встреча состоялась накануне и завершилась победой «Рубина» со счётом 2:1. В этот день в Казани были морозы и сильный ветер.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Краснодар» ничьи не устраивают. Им нужны победы. А когда ты пропустил, тебе уже как минимум нужно забивать два. Потом нужно ещё обратить внимание на то, что такой большой перепад в качестве игры дома и на выезде [у «быков»]. Дома они имеют большое преимущество и во владении мячом, и в создании голевых моментов, а на выезде уже такого преимущества нет. Хотя команда очень сыгранная, уже опытная. Вот. Такого перепада не должно быть. Но ещё хочу сказать, что вот это поражение, оно, конечно, пошло на пользу «Зениту», потому что у «Краснодара» был хороший шанс оторваться на четыре очка, а сейчас как было очко разрыва, так и останется очко разрыва. Плюс может подтянуться «Локомотив», если выиграет, и может подтянуться ЦСКА. Борьба-то обострится, но самое главное, что «Краснодар» уже не в первый раз, когда у него есть возможность оторваться и сделать запас, чтобы потом, как говорится, можно было там игру и проиграть, они этой возможностью [не пользуются], они её не реализуют. Тем более они знали результат матча «Зенита». И должны были собраться. Но по большому счёту ещё раз говорю… При таких морозах даже международные игры не допускаются, допускается игра только до 15 градусов мороза. А здесь было 17-18. А ночью, может быть, даже и больше было. При таких морозах, конечно, нельзя играть, надо переносить», — сказал Бубнов в аудио, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

