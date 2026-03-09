«Урал» сыграл вничью с «Ротором» в матче Первой лиги благодаря голу на 90+4-й минуте

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил нападающий «Ротора» Абу-Саид Эльдарушев, реализовавший пенальти на 10-й минуте. На 90+4-й минуте полузащитник гостей Никита Морозов сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 23 матчей в Первой лиге «Урал» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Ротор» располагается на седьмой строчке, у команды 32 набранных очка.

В следующем туре «Урал» в домашнем матче сыграет с тульским «Арсеналом» 15 марта, а «Ротор» на день раньше на выезде встретится с «КАМАЗом».