Ротор — Урал, результат матча 9 марта 2026, счет 1:1, 23-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» сыграл вничью с «Ротором» в матче Первой лиги благодаря голу на 90+4-й минуте
Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Эльдарушев – 10'     1:1 Морозов – 90+4'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Ротора» Абу-Саид Эльдарушев, реализовавший пенальти на 10-й минуте. На 90+4-й минуте полузащитник гостей Никита Морозов сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 23 матчей в Первой лиге «Урал» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Ротор» располагается на седьмой строчке, у команды 32 набранных очка.

В следующем туре «Урал» в домашнем матче сыграет с тульским «Арсеналом» 15 марта, а «Ротор» на день раньше на выезде встретится с «КАМАЗом».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
