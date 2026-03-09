Скидки
«Всё менялось, а он оставался». В «Локомотиве» высказались о смерти администратора Машкова

Член совета директоров и экс‑президент «Локомотива» Валерий Филатов высказался о смерти многолетнего администратора клуба Анатолия Машкова. Ранее сегодня пресс-служба железнодорожников сообщила, что 9 марта функционер скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

«Уход из жизни Анатолия Машкова — большая потеря для нас. Егорыч был символом «Локомотива». Я даже не знаю, как теперь… Идёшь на стадион, а его там не будет. Всю жизнь он в этой каморке сидел — всё менялось, а Машков оставался.

Такой человек был! Вся моя работа была связана с ним, когда играл — тоже. В наше время у каждой команды определяющим лицом был как раз администратор — многое зависело от него. Всех администраторов Советского Союза мы знали в лицо — и в Ленинграде, и в Киеве, и в Грузии. Нашим очень гордились. Замечательный был человек», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

