В «Динамо» ответили на вопрос о месте в призовой тройке РПЛ

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответили на вопрос о месте в призовой тройке Мир РПЛ. После возобновления сезона «Динамо» одержало две победы в рамках чемпионата России, обыграв «Крылья Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1).

— «Динамо» уже на седьмом месте. С такой игрой можно подумать и о медалях?
— Я уже тысячу раз говорил. Когда Юрий Павлович Сёмин выиграл Кубок, «Локомотив» занял седьмое место. На следующий год он стал чемпионом страны, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

