Форвард «Динамо» Сергеев высказался о крупной победе над ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о крупной победе своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (4:1).

— Хорошая игра с ЦСКА. Опять забили много мячей. Думаю, идём в правильном направлении. Но сейчас это надо забывать и готовиться к «Ростову».

— Что скажешь об удалении Лусиано?

— Это опасная игра. Такие удаления можно найти в других европейских лигах. Думаю, что по делу было удаление. Но у нас разные трактовки. Так что надо спрашивать у судей. Если они удалили Лусиано — значит, было, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.