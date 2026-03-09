Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Сергеев высказался о крупной победе над ЦСКА

Форвард «Динамо» Сергеев высказался о крупной победе над ЦСКА
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о крупной победе своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (4:1).

— Хорошая игра с ЦСКА. Опять забили много мячей. Думаю, идём в правильном направлении. Но сейчас это надо забывать и готовиться к «Ростову».

— Что скажешь об удалении Лусиано?
— Это опасная игра. Такие удаления можно найти в других европейских лигах. Думаю, что по делу было удаление. Но у нас разные трактовки. Так что надо спрашивать у судей. Если они удалили Лусиано — значит, было, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре
Видео
Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android